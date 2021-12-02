По мере приближения к новому году подарки в Epic Games Store становятся всё более и более привлекательными. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга, например, в магазине можно забрать два проекта: один достойный внимания, другой не очень. Первый — очень популярный асимметричный хоррор-боевик Dead by Daylight, второй — симулятор программиста while True: learn ().
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На следующей неделе Epic Games также раздаст замечательные подарки: слэшер Godfall в версии Challenger Edition, лишённой одиночной кампании и состоящей только из мультиплеера, а также стратегический симулятор начальника тюрьмы Prison Architect.
Продолжит ли Epic Games раздавать бесконечные подарки и в следующем году, пока неизвестно. Зато известно, что EGS до сих пор работает в убыток, и в обозримой перспективе эта ситуация не изменится.