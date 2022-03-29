Правда, пока только на уже имеющиеся в кошельке средства.

Как известно, в настоящее время с покупкой игр в сервисах цифровой дистрибуции с территории России имеются определённые трудности. Надеемся, что этот беспредел с ограничением россиянам доступа к играм завершится в ближайшее время, ну а пока, по всей видимости, уже наблюдаются первые подвижки в этом направлении. Так, пользователи популярного портала DTF стали сообщать, что в магазине PlayStation Store вернулась возможность покупок игр.

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Пока что, правда, речь идёт о покупках с внутреннего кошелька учётной записи — привычные способы оплаты, включая банковские карты, не функционируют. Выяснилось это случайно: один из пользователей сообщил, что ему были возвращены средства за одну из предыдущих покупок, и он из любопытства решил попробовать что-нибудь купить на появившиеся на кошельке деньги. Попытка оказалась успешной.

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На данный момент Sony данное обстоятельство никак не прокомментировала. Здесь могут быть два варианта. Первый вариант: компания действительно тихо (чтобы никто после скандальной приостановки продаж и поставок игр не заметил) решила возвращаться на российский рынок. Второй вариант: как вы помните, вместе с Россией Sony случайно «отрезала» покупки и во всём остальном СНГ; возможно, компания теперь точно также случайно вместе с другими странами восстановила доступ и в России.