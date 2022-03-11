Это было случайно или «случайно»?

На днях Sony взяла под козырёк и отключила российским геймерам доступ к PlayStation Store, попутно приостановив в страну поставки новых консолей и физических копий игр. По всей видимости, российский регион в PlayStation Store был единым для всего постсоветского пространства: многие пользователи из Казахстана, Армении, Азербайджана и других стран СНГ стали сообщать о том, что при выборе российского региона в магазине им высвечивается уведомление о приостановке операций.

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Почему граждане стран СНГ выбирают российский регион? Да потому что местных регионов в PS Store попросту нет, а в других существующих регионах цены уже в валюте, что превращает покупки игр для PlayStation в абсолютно неадекватное действие с точки зрения семейного бюджета.

Граждане затронутых проблемой государств просят техподдержку Sony решить данную задачу, но ответ пока либо содержит в себе «отписки», либо не поступает вовсе.

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Стоит отметить, что многие издатели и разработчики расценивают СНГ-рынок как единый: на днях Blizzard, которая приостановила продажи своих игр в России, допустила соответствующую оплошность, в результате чего ей пришлось извиняться и подарить месяц подписки на World of Warcraft во всех странах СНГ, кроме, естественно, России и Белоруссии.