Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В России появится NashStore — отечественный магазин приложений для Android
Он будет совместим с российскими картами «Мир».
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков сообщил о планах по запуску отечественного магазина Android-приложений NashStore.

реклама

«В условиях, когда Россия оказалась в тисках сурового прессинга со стороны западных компаний, задача общественных организаций и объединений сделать всё, чтобы российский бизнес и граждане имели отечественные альтернативы. К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — отметил он.

Зыков дополнительно уточнил, что из NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки, он также позволит гражданам РФ и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисами без ограничений. Представители АНО «Цифровые платформы» утверждают, что сейчас по вопросу создания магазина приложения с ними работает более 700 компаний.

«В период тотальных манипуляций важными социальными процессами граждан России, мы видим вполне логичным разбавить доминирующее и монопольное положение собственных магазинов приложений операционных систем, в первую очередь Android. Такая практика была уже реализована с AppGallery от Huawei. В России уже есть необходимая нормативная практика — предустановка приложений на новые смартфоны и возможность выбора приложений из списка. Это отличная альтернатива на ближайшее время, а возможно и единственный вариант, в случае ухода Google из России. Сейчас мы формируем экспертный совет и расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра», — добавил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Журналисты издания ТАСС смогли выяснить, что команда «Цифровых платформ» в данный момент работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами «Мир».

#android #отечественное по #магазин приложений #мобильное по
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Спрос на платный отечественный софт за последнюю неделю вырос более чем на 600 %
Для запуска Android-приложений на Windows 11 рекомендуется использовать ПК с 16 Гбайт оперативной памяти
Выручка Qualcomm от реализации процессоров Snapdragon выросла более чем на 60%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
13
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
9
Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей
3
Дисковая версия Windows 11 стоит всего 15.60 доллара на последней распродаже марта 2022 года
Shadow warrior 3: краткий обзор и тестирование на системе i7-8700T + GTX 1070
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
10
О Сиренах вселенной Borderlands
3
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть первая
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

SeTi2019
20:08
В N-ый раз... Когда появятся статьи как россияне заживут счастливо и богато, а не как европейцы/хохлы и т.д. вот-вот замерзнут???
Французов просят не пользоваться кондиционерами, а ЕС отказывается от закупок газа за рубли
typym6ek
20:05
Просто ахренеть какие большие стали видюхи.
EVGA комплектует свои варианты GeForce RTX 3090 Ti маленькими грузовыми стропами
Коля Трухин
20:05
А разве на русском языке ни как нельзя программу назвать?
В России появится NashStore — отечественный магазин приложений для Android
Игорь Костыльков
19:58
Кто пустил кремлеботов на сайт? Это уже какая по счету статейка, где лижут жопу властям рф и поливают грязью всех остальных.
Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
strazh666
19:56
Все строители сейчас заблокированы в Мариуполе.
Роскомнадзор проверит качество блокирования запрещенных ресурсов
wolfire
19:53
народный хопер 5030 его порвёт на текстолит
Суперфлагман GeForce RTX 3090Ti прошёл первые тесты – на что способна новая видеокарта по мнению TPU
janukovixlox
19:52
Биткоин приближается к $48 000, а эксперты Cryptonews ожидают рост курса Эфира в ближайшие месяцы
ахахах
19:51
из европы допустим,чтоб попасть в японию или ю.корею надо в обход России через индийский океан теперь летать и жечь лишнее топливо.Тут любой подобный рейс в лишнее топливо упирается,и соответственно в...
Перелет из Гонконга в Нью-Йорк станет самым длинным в мире из-за обхода России
wolfire
19:51
ну да топ топом, но нахер оно надо, даже если есть деньги, но нет цели брать самый топ, нет смысла +150 Вт, а прибавка фпс не занчительна
Суперфлагман GeForce RTX 3090Ti прошёл первые тесты – на что способна новая видеокарта по мнению TPU
Andreika
19:48
экстремальная конструкция с прямым питанием. Очень интересно. В других платах питание кривое/через жёппу/через видик и ссд?
MSI выпустила специальное обновление BIOS для материнских плат серии 600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем