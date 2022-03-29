Он будет совместим с российскими картами «Мир».

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков сообщил о планах по запуску отечественного магазина Android-приложений NashStore.

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«В условиях, когда Россия оказалась в тисках сурового прессинга со стороны западных компаний, задача общественных организаций и объединений сделать всё, чтобы российский бизнес и граждане имели отечественные альтернативы. К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — отметил он.

Зыков дополнительно уточнил, что из NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки, он также позволит гражданам РФ и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисами без ограничений. Представители АНО «Цифровые платформы» утверждают, что сейчас по вопросу создания магазина приложения с ними работает более 700 компаний.

«В период тотальных манипуляций важными социальными процессами граждан России, мы видим вполне логичным разбавить доминирующее и монопольное положение собственных магазинов приложений операционных систем, в первую очередь Android. Такая практика была уже реализована с AppGallery от Huawei. В России уже есть необходимая нормативная практика — предустановка приложений на новые смартфоны и возможность выбора приложений из списка. Это отличная альтернатива на ближайшее время, а возможно и единственный вариант, в случае ухода Google из России. Сейчас мы формируем экспертный совет и расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра», — добавил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

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Журналисты издания ТАСС смогли выяснить, что команда «Цифровых платформ» в данный момент работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами «Мир».