Разнообразие — всегда полезно. Если, конечно, имеются компетенции.

Возглавляемая мэтром игровой индустрии Синдзи Миками студия Tango Gameworks за всё время своего существования отличилась только мастерством в создании хорроров и мистических проектов. В перспективе студия рассчитывает, что сможет удивить общественность умением создавать и другие, не связанные с ужасами проекты. По крайней мере, таким прогнозом по поводу расширения деятельности студии поделился сам господин Миками.

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По его словам, студия намеревается не только расширить свой профиль, но и увеличить объёмы выпускаемых игр. При этом Tango Gameworks будет выпускать как небольшие проекты, так и громкие релизы, претендующие на статус шедевров. Небольшие игры будут выпускать часто, а «шедевральные» — примерно раз в десять лет.

Для осуществления плана студия будет расширяться и принимать в свои ряды молодых и талантливых разработчиков, которых впоследствии будут распределять по внутренним командам компании.

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Самое свежее творение Tango Gameworks выйдет уже завтра — это мистический экшен Ghostwire Tokyo про паранормальные явления в японской столице.