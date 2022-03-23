На днях CD Projekt RED крайне преждевременно объявила о том, что работает над «новой ведьмачьей сагой». Никаких подробностей проекта пока нет, а единственная зацепка — это первое изображение-тизер, на котором изображён лежащий в снегу медальон некой ведьмачьей школы.
реклама
Фанаты «Ведьмака» в курсе, что в данной вселенной существует 5 ведьмачьих школ: Волка, Кота, Грифона, Змеи и Медведя. В одном из дополнений для The Witcher 3 также вскользь упоминалась школа Мантикоры, но её влияние на игровой мир и его повествование — ничтожно. После публикации первого тизера новой «саги» игроки стали ломать голову, медальон какой ведьмачьей школы на нём изображён: на волка не похоже, на кота — слабо, остальные варианты отпадают автоматически чисто по визуальным признакам.
Что ж, один из представителей CD Projekt RED решил не мучать игроков неизвестностью и ответил в Twitter кивающим «мемом» на предположение одного из игроков о том, что перед нами медальон школы Рыси.
March 22, 2022
Таким образом, перед нами прямое подтверждение того, что новый «Ведьмак» ознаменует собой начало новой истории, которая, скорее всего, если и будет связана с предыдущими играми серии, то лишь косвенно. Как бы то ни было, проект пока находится лишь в стадии идеи, поэтому ждать его релиза в обозримой перспективе мы бы не стали. Самый оптимистичный прогноз — 2026 год.