Подтвердив тем самым, что перед нами действительно начало новой саги.

На днях CD Projekt RED крайне преждевременно объявила о том, что работает над «новой ведьмачьей сагой». Никаких подробностей проекта пока нет, а единственная зацепка — это первое изображение-тизер, на котором изображён лежащий в снегу медальон некой ведьмачьей школы.

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Фанаты «Ведьмака» в курсе, что в данной вселенной существует 5 ведьмачьих школ: Волка, Кота, Грифона, Змеи и Медведя. В одном из дополнений для The Witcher 3 также вскользь упоминалась школа Мантикоры, но её влияние на игровой мир и его повествование — ничтожно. После публикации первого тизера новой «саги» игроки стали ломать голову, медальон какой ведьмачьей школы на нём изображён: на волка не похоже, на кота — слабо, остальные варианты отпадают автоматически чисто по визуальным признакам.

Что ж, один из представителей CD Projekt RED решил не мучать игроков неизвестностью и ответил в Twitter кивающим «мемом» на предположение одного из игроков о том, что перед нами медальон школы Рыси.

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Таким образом, перед нами прямое подтверждение того, что новый «Ведьмак» ознаменует собой начало новой истории, которая, скорее всего, если и будет связана с предыдущими играми серии, то лишь косвенно. Как бы то ни было, проект пока находится лишь в стадии идеи, поэтому ждать его релиза в обозримой перспективе мы бы не стали. Самый оптимистичный прогноз — 2026 год.