Чем закончилась история Friday the 13th The Game мы помним. Как бы не вышло её повторения.

Существуют франшизы, которые вызывают желание использовать их по полной программе. Например, «Охотники за привидениями», видеоигр по мотивам которых создано уже бессчётное количество. Сегодня стало известно, что в конце года одной такой игрой станет больше. Встречаем — Ghostbusters Spirits Unleashed.

реклама

Новинка представляет собой асимметричный сетевой боевик, в котором четырём охотникам за привидениями придётся сражаться против мощного призрака. В распоряжении охотников различное фантастическое оружие и приборы, ну а призраки будут пользоваться своими сверхъестественными способностями.

За разработку отвечает студия IllFonic, которая в своё время сильно просчиталась с асимметричным хоррором Friday the 13th The Game, существование которого было официально прекращено спустя всего год после релиза. Остаётся только верить, что уроки были усвоены, и с Ghostbusters Spirits Unleashed история не повторится.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Релиз запланирован на четвёртый квартал текущего года. На PC игра будет временным эксклюзивом Epic Games Store.