Существуют франшизы, которые вызывают желание использовать их по полной программе. Например, «Охотники за привидениями», видеоигр по мотивам которых создано уже бессчётное количество. Сегодня стало известно, что в конце года одной такой игрой станет больше. Встречаем — Ghostbusters Spirits Unleashed.
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Новинка представляет собой асимметричный сетевой боевик, в котором четырём охотникам за привидениями придётся сражаться против мощного призрака. В распоряжении охотников различное фантастическое оружие и приборы, ну а призраки будут пользоваться своими сверхъестественными способностями.
За разработку отвечает студия IllFonic, которая в своё время сильно просчиталась с асимметричным хоррором Friday the 13th The Game, существование которого было официально прекращено спустя всего год после релиза. Остаётся только верить, что уроки были усвоены, и с Ghostbusters Spirits Unleashed история не повторится.
Релиз запланирован на четвёртый квартал текущего года. На PC игра будет временным эксклюзивом Epic Games Store.