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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Friday the 13th The Game анонсировали асимметричный мультиплеерный боевик по «Охотникам за привидениями»
Чем закончилась история Friday the 13th The Game мы помним. Как бы не вышло её повторения.
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Существуют франшизы, которые вызывают желание использовать их по полной программе. Например, «Охотники за привидениями», видеоигр по мотивам которых создано уже бессчётное количество. Сегодня стало известно, что в конце года одной такой игрой станет больше. Встречаем — Ghostbusters Spirits Unleashed.

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Новинка представляет собой асимметричный сетевой боевик, в котором четырём охотникам за привидениями придётся сражаться против мощного призрака. В распоряжении охотников различное фантастическое оружие и приборы, ну а призраки будут пользоваться своими сверхъестественными способностями.

За разработку отвечает студия IllFonic, которая в своё время сильно просчиталась с асимметричным хоррором Friday the 13th The Game, существование которого было официально прекращено спустя всего год после релиза. Остаётся только верить, что уроки были усвоены, и с Ghostbusters Spirits Unleashed история не повторится.

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Релиз запланирован на четвёртый квартал текущего года. На PC игра будет временным эксклюзивом Epic Games Store.

#illfonic #ghostbusters spirits unleashed
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Bryant333
17:49
Студия не отличается подгонкой системок относительно графики.
Везде только 30 fps: опубликованы подробные системные требования Ghostwire Tokyo
Alex23
17:48
хахахаха ну и вборс🤣👍 ты кстати как отвязался?
Остановка поставок меди и никеля из РФ может ощутимо замедлить переход на чистую энергетику в ЕС
Николай Шульгин
17:48
диванный эксперт тото цены на никель подскочили на 100 200%.https://ru.investing.com/commodities/nickel
Остановка поставок меди и никеля из РФ может ощутимо замедлить переход на чистую энергетику в ЕС
VRoman
17:45
Если тебя это пугает, тогда не жди. Точно известно только что он будет гарантировано немного быстрее и намного дороже обычного 5800Х. Если тебя такая расстановка сил устраивает - то жди, не устраивает...
Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» будут выпускать в Китае, но только через год
OgoGoLog
17:43
1280х720 30 фпс на 1060? Какая же дерьмовая оптимизация.
Везде только 30 fps: опубликованы подробные системные требования Ghostwire Tokyo
Развал мордора
17:43
Попиваю чай с сахаром и ржу с тебя долбоеба.
Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» будут выпускать в Китае, но только через год
VRoman
17:39
Они новые по 300 сегодня продаются в Micro Center. По 200 будут уже через год после выхода Zen4.
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ledsscp7
17:39
Пидаразы, верните мне мои деньги.
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Виталий Shokerxxx
17:39
правильно свой беркут и яныка не поддержал в 13 -14 году получай..
Les joueurs russes se plaignent du blocage sans fondement des comptes dans le Nouveau Monde
Виталий Shokerxxx
17:38
ага ага. даже либерахи с тобой не согласны https://www.youtube.com/watch?v=x3hku_5guUw
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