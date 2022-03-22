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Новости Software Михаил Андреев
Везде только 30 fps: опубликованы подробные системные требования Ghostwire Tokyo
Что это — некстген или форменное безобразие с отсутствием оптимизации?
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За несколько дней до релиза мистического хоррор-экшена Ghostwire Tokyo разработчики решили отыскать совесть и опубликовали расширенные системные требования своего проекта. Девелоперы огласили очень подробные требования, поэтому, пожалуй, перечислять их полностью в текстовом виде мы в рамках данного материала не станем, тем более что авторы прикрепили удобную картинку-табличку.

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Что стоит отметить, так это разделение требований на две группы: без трассировки лучей и с ней. Первая группа выделена бирюзовым цветом, вторая — светло-фиолетовым. Также примечателен тот факт, что во всех требованиях рабочая частота кадров, которую девелоперы гарантируют при данных конфигурациях с указанными графическими настройками, не превышает тридцати fps. Что, конечно, кроме истерического смеха ничего больше не вызывает.

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Напоминаем, что в Ghostwire Tokyo мы попадаем в опустошённую японскую столицу, где наш персонаж оказывается единственным выжившим человеком. Чтобы разобраться в происходящем, ему предстоит объединиться с добрым представителем потусторонних сил. Релиз запланирован на 25 марта.

#bethesda softworks #tango gameworks #ghostwire tokyo
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