По понятным причинам.

Издание «Коммерсантъ» опубликовало интересную статистику, основанную на исследовании интернет-трафика в России за неполный март. Выяснилось, например, что за вторую неделю марта трафик на торрент-трекерах вырос на 21 % по сравнению с показателями декабря минувшего года. При этом трафик с платформ цифровой дистрибуции видеоигр сократился почти на 30 %, а у VK взлетел на 95 %.

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Всё это легко объясняется массовым «исходом» игровых издателей с российского рынка, а также возникшими трудностями при осуществлении оплаты в сервисах цифровой дистрибуции. Что же касается роста трафика отечественных социальных сетей, то причина в блокировках иностранных аналогов за их участие в экстремистской деятельности. Трафик Facebook* и Instagram* в России, согласно статистике «Коммерсанта», упал более чем на 70 %.

Что касается RuTube, то, согласно сведениям издания, в марте интерес пользователей к данному сервису никак не изменился, и это при том, что Роскомнадзор уже открыто обвиняет YouTube и Google в притеснениях отечественных СМИ и грозит мерами технического воздействия. Сами представители RuTube с данной статистикой не согласны, заявляя, что в марте был зафиксирован беспрецедентный рост популярности платформы.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что в случае блокировки YouTube пользователи неизбежно перейдут на RuTube, однако в этом случае серверная инфраструктура платформы может не выдержать нагрузки из-за острого дефицита вычислительных мощностей.

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* — деятельность в России запрещена, компания-владелец признана судом экстремистской организацией