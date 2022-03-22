Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Исследование: в марте интерес россиян к «торрентам» вырос на 21 %
По понятным причинам.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Издание «Коммерсантъ» опубликовало интересную статистику, основанную на исследовании интернет-трафика в России за неполный март. Выяснилось, например, что за вторую неделю марта трафик на торрент-трекерах вырос на 21 % по сравнению с показателями декабря минувшего года. При этом трафик с платформ цифровой дистрибуции видеоигр сократился почти на 30 %, а у VK взлетел на 95 %.

реклама

Всё это легко объясняется массовым «исходом» игровых издателей с российского рынка, а также возникшими трудностями при осуществлении оплаты в сервисах цифровой дистрибуции. Что же касается роста трафика отечественных социальных сетей, то причина в блокировках иностранных аналогов за их участие в экстремистской деятельности. Трафик Facebook* и Instagram* в России, согласно статистике «Коммерсанта», упал более чем на 70 %.

Что касается RuTube, то, согласно сведениям издания, в марте интерес пользователей к данному сервису никак не изменился, и это при том, что Роскомнадзор уже открыто обвиняет YouTube и Google в притеснениях отечественных СМИ и грозит мерами технического воздействия. Сами представители RuTube с данной статистикой не согласны, заявляя, что в марте был зафиксирован беспрецедентный рост популярности платформы.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что в случае блокировки YouTube пользователи неизбежно перейдут на RuTube, однако в этом случае серверная инфраструктура платформы может не выдержать нагрузки из-за острого дефицита вычислительных мощностей.

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

* — деятельность в России запрещена, компания-владелец признана судом экстремистской организацией

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цена на лицензионную Windows 10 снизилась до $5.75 на большой распродаже ключей со скидками до 90%
К чему со временем приводит термопаста под крышкой ЦП вместо припоя
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
4
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году. Часть 2
3

Сейчас обсуждают

Развал мордора
13:30
70% стада поддерживает политику пастуха. Значит их все устраивает.
Facebook и Instagram признаны экстремистскими в РФ – что нужно знать российским пользователям
ogrizocker
13:30
А кто друзья-то?
Facebook и Instagram признаны экстремистскими в РФ – что нужно знать российским пользователям
OgoGoLog
13:29
"Комсомольская правда ... признала" Завтра они признают наступление повсеместного коммунизма. Тоже верить? Никто не сможет назвать точных цифр, тем более с точностью до человека, пока идут боевые дейс...
Отечественным СМИ запретили использовать логотипы Meta, Facebook и Instagram
Развал мордора
13:28
[img]https://i.postimg.cc/02gPZ7Ms/11.jpg[/img]
Instagram, Facebook и Meta признаны экстремистскими и их логотипы запрещены
Клоун Злой
13:28
Берут 3090.майнеры,но все же.
Российские магазины продолжают снижать цены на видеокарты – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 50%
Андрей Фролов
13:28
Да видел я слитые документы ЦИПСо, можешь не стараться кастрюлькин.
Facebook и Instagram признаны экстремистскими в РФ – что нужно знать российским пользователям
Виталий Shokerxxx
13:26
уже как года 2 есть приставки ..+ облачный гейминг от мыла ру..
PlayStation 5 Pro может получить большой прирост производительности по сравнению с базовой PS5
Adam Smith
13:25
там копейки и что-то много либерах кукарекают, что пора слезть с гзонефтеиглы, не думаешь что отличный повод и детям останется
Facebook и Instagram признаны экстремистскими в РФ – что нужно знать российским пользователям
Клоун Злой
13:25
Вас там ипут во все щели, а вы комментарии пишите. Не о том заботитесь.
Российские магазины продолжают снижать цены на видеокарты – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 50%
puding
13:24
Полумеры. По законам специального времени за обнаружение установленных приложений от экстремистской организации Meta (запрещена в РФ) врага народа расстреливать на месте без суда и следствия.
Facebook и Instagram признаны экстремистскими в РФ – что нужно знать российским пользователям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем