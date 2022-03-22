Что бы это ни значило.

Пока некоторые представители смежного раздела нашего сайта пытаются сорвать просмотров на «кликбейте», реальное положение тем временем нередко сильно отличается от используемых ими заголовков. Так, вчера вечером CD Projekt RED объявила о том, что трудится над новой игрой в серии The Witcher, уточнив лишь, что «начинается новая сага». Никаких цифр, подзаголовков и, тем более, подробностей, поляки не опубликовали, в связи с чем неясно, откуда в представлении самопровозглашённых журналистов у новинки образовалась цифра «4». Дошло до того, что дополнительно прояснить этот момент пришлось представителям самой CD Projekt RED.

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Разработчики ещё раз уточнили, что речь идёт конкретно о «новой саге во франшизе The Witcher»; студия не объявляла о разработке именно The Witcher 4. В связи с этим на текущий момент вообще неясно, что будет собой представлять новинка и как она будет (и будет ли вообще) связана с другими «ведьмачьими» играми.

What we have NOT announced today:

- A game called The Witcher 4.

- A game exclusive to one storefront.

It was our initial confirmation of a new saga in The Witcher franchise. Right now, we are not discussing any specifics in terms or story, characters, mechanics, or plot details. — Radek (@gamebowski) March 21, 2022

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О сроках релиза тоже говорить пока слишком преждевременно. Очевидно, что проект находится даже не в стадии прототипа, а существует пока лишь как идея. Важно помнить, что ресурсы у CD Projekt RED не безграничны, а «на земле» при этом без контента остаётся Cyberpunk 2077, для которой надо выпустить как минимум два сюжетных аддона, по масштабу не уступающих дополнениям для The Witcher 3. Так что на релиз представленной вчера новинки даже в среднесрочной перспективе мы бы не рассчитывали.