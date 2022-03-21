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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ghostwire Tokyo получила сдержанные оценки первых обозревателей
Несдержанные оценки — это по другому адресу.
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Считанные дни остаются до запуска мистического экшена Ghostwire Tokyo, однако первые профессиональные обзоры и рецензии на проект начали поступать уже сегодня. На момент публикации данной заметки рейтинг Ghostwire Tokyo на Metacritic составлял 75 баллов из 100 возможных, что можно охарактеризовать, как «неплохо, но не более того».

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По словам обозревателей, игра в целом очень достойная, однако отдельные решения в области игрового процесса, как то — однообразие и отсутствие «челленджа» — многих расстроили. Как отмечают рецензенты, игра получилась одноразовой, что ей на руку вовсе не играет.

Напоминаем, что в Ghostwire Tokyo мы попадаем в японскую столицу, из которой по таинственным и мистическим причинам исчезли все обитатели. Нам в качестве единственного уцелевшего предстоит объединиться с доброжелательным представителем потусторонних сил и разобраться, что же случилось и как всё восстановить.

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Релиз — 25 марта на PC и PlayStation 5.

#bethesda softworks #tango gameworks #ghostwire tokyo
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