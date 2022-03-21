Они вполне приемлемые по меркам 2022 года.

На минувшей неделе студия Supermassive Games официально анонсировала свой новый проект The Quarry, представляющий собой хоррор про девятерых вляпавшихся в большие неприятности вожатых летнего лагеря. Теперь же до нас добрались сведения о его минимальных и рекомендованных системных требованиях.

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Начнём, по традиции, с минимальных:

процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5-3570;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470;

50 Гбайт свободного пространства;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования уже гораздо серьёзнее:

процессор: AMD Ryzen 7 3800XT или Intel Core i9-10900K;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700;

50 Гбайт свободного пространства;

операционная система Windows 10.

Требования выглядят внушительно. Проблему на сегодняшний день усугубляет тот факт, что мы пока не видели реальных кадров игрового процесса, который бы оправдал или наоборот — посеял зёрна сомнения в объективности таких требований. Особенно в отношении центрального процессора и требуемого объёма оперативной памяти.

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Релиз, по плану, состоится 10 июня.