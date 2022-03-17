Разработчики из Supermassive Games совместно с издательством 2K Games, как и обещали, сегодня вечером официально анонсировали свой новый хоррор The Quarry, информация о котором появилась в Сети ещё в прошлом месяце. Сопутствующий анонсирующий видеоролик прилагается.
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Итак, новинка представляет собой ужастик, действие которого разворачивается в летнем лагере Hachett’s Quarry, где девять подростков-вожатых оказались посреди ужаса, в котором им непременно предстоит выжить. Играть можно за любого из девятерых героев, а по мере прохождения и принятия решений ситуация будет меняться, в результате чего количество выживших к утру после страшной ночи может уменьшиться.
Допускается как одиночное, так и кооперативное и мультиплеерное прохождение с участием до семи товарищей.
Релиз запланирован на 10 июня. Если, конечно, всё будет хорошо. А это в современной игровой промышленности большая редкость. В любом случае, мы в The Quarry, скорее всего, не поиграем: Take-Two, владеющая издательством 2K Games, приостановила свою деятельность в России.