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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Скандал вокруг Activision Blizzard привёл к уходу основных спонсоров Overwatch League
Культура отмены везде и во всех масштабах. Испанский стыд.
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На фоне нынешних событий легко потеряться в глубоко вторичных новостях, коими являются новости из мира видеоигр и игровой индустрии в целом. Напомним, что прошлым летом вокруг Activision Blizzard разгорелся очень громкий скандал, связанный с неподобающим, по меркам прогрессивной западной публики, поведением отдельных её сотрудников.

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В связи с этим от компании, как и подобает обществу с культурой отмены, начали отворачиваться как преданные фанаты, так и спонсоры различных событий. В частности, как передаёт The Washington Post, у киберспортивной лиги Overwatch League до сих пор нет спонсоров, несмотря на то, что старт её пятого сезона запланирован уже на пятое мая. Как сообщается, сотрудничество с Overwatch League прекратили такие крупные спонсоры, как Coca-Cola, Kellogg’s и State Farm.

Всё это закономерно приводит к мыслям о том, что Activision Blizzard придётся проводить пятый сезон Overwatch League либо полностью за свой счёт, либо не проводить вовсе. А второй вариант не рассматривается, поскольку компании необходимо продвигать Overwatch 2 — сиквел, в котором изменятся не только правила ведения сражений, но и способности многочисленных персонажей.

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Напомним, что Overwatch 2 сейчас достигла необходимого статуса готовности, чтобы обеспечить проведение закрытого бета-тестирования. Первый его этап, к слову, стартует 26 апреля.

#blizzard #overwatch #activision blizzard #overwatch 2
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Бета-тестирование Overwatch 2 стартует 26 апреля
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Химическое оружие и биологическое. Автор, вы разницу не видите вообще?
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