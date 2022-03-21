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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы ремейка System Shock показали свежие скриншоты проекта
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В середине прошлого месяца разработчики из Nightdive Studios сообщили, что ремейк System Shock уже можно пройти от начала и до самого конца, тем самым недвусмысленно намекнув нам на то, что релиз уже не за горами. Насколько высоки эти горы, и какую площадь они занимают, впрочем, пока неизвестно, но то, что не за горами — это точно. А чтобы мы не потеряли в этом уверенность, представители студии-разработчика опубликовали на официальной Kickstarter-странице ремейка несколько свежих скриншотов проекта. К сожалению, студия опубликовала сильно «обрезанные» скриншоты, разрешение которых по ширине составляет всего 700 точек.

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Скриншоты в высшей степени однообразные и не имеют особой ценности, но сам факт их публикации — повод вспомнить о том, что ремейк System Shock разрабатывается и, хотелось бы верить, скоро откроет перед нами свои двери.

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Работа над ремейком продолжается уже более шести лет, в ходе которых проект пережил как взлёты, так и падения. В число последних можно отнести приостановку и возобновление производства игры.

#nightdive studios #system shock
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