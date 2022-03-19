Но пока неясно, ошибка это или тихое возвращение.

После известных событий большинство крупных не очень издателей и разработчиков объявили о приостановке продаж своих игр в России, а в особо запущенных случаях ещё и в Беларуси. Одной из первых истерику устроила польская студия Bloober Team, снявшая с продажи в России свои игры, среди которых, в частности, Observer, The Medium и Layers of Fear.

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Сегодня внимательные пользователи Steam обратили внимание на то, что некоторые продукты Bloober Team стали возвращаться в российский сегмент сервиса. Так, вновь появилась возможность приобрести Layers of Fear 2 и Observer System Redux. Более современная The Medium тем временем остаётся недоступной.

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Компания не сделала по этому поводу никаких заявлений, поэтому на текущий момент нельзя с абсолютной точностью сказать, с чем мы имеем дело: с реальным, но негласным возвращением игр студии в российский Steam, или же с ошибкой со стороны Valve.