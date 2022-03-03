Кому война, слёзы и лишения, а кому — способ привлечь к себе внимание. Так, польская студия Bloober Team, известная по работе над Layers of Fear, The Medium и Observer, объявила о поддержке Украины в конфликте с Россией. Не будем сейчас рассматривать пропагандистские штампы, использованные Bloober при объяснении причин своего решения, а перейдём сразу к делу.
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Итак, Bloober Team снимает все свои игры с продажи в Российской Федерации и Республике Беларусь на всех платформах. Первым делом игры исчезнут из Steam, затем — на остальных площадках. По словам разработчиков, они понимают, что их решение повлияет на многих российских и белорусских игроков, которые не связаны с боевыми действиями, но они убеждены в том, что необходимо сделать любой шаг, который поможет остановить войну. Как минимум через осуществление давления на общественное мнение в этих двух странах.
На что рассчитывают в Bloober Team, не вполне понятно: в глазах геймеров их решение выглядит не более чем как попытка «попиариться» на чужом горе, а ускорению мирного урегулирования конфликта их действия никак не поспособствуют. И это необходимо осознавать.