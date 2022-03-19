Вчера днём стало известно, что Valve приостановила выплаты в Steam разработчикам из России, Беларуси и Украины. Наличие в списке третьего государства сразу позволило предположить, что дело здесь не в желании Valve «наказать» простых российских и белорусских девелоперов за то, чего они не совершали, как это сейчас делают многие, а в банальных проблемах с осуществлением платежей. О чём компания и сообщила в отдельных письмах в адрес разработчиков.
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Как поясняет Valve, причина в позиции основного банка, с которым сотрудничает компания: тот стал запрашивать дополнительную информацию о банке-посреднике при осуществлении платежей в Россию, Беларусь и Украину. Чтобы выполнить требования банка, Valve потребуется собрать и предоставить необходимые сведения, на что потребуется определённое время.
Компания просит прощения за доставленные неудобства и надеется, что решение будет найдено в скорейшие сроки.