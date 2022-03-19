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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Valve объяснила, почему в Steam случилась приостановка выплат разработчикам из России, Беларуси и Украины
Как будто здесь нужно было пояснение. Ну, зато официально.
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Вчера днём стало известно, что Valve приостановила выплаты в Steam разработчикам из России, Беларуси и Украины. Наличие в списке третьего государства сразу позволило предположить, что дело здесь не в желании Valve «наказать» простых российских и белорусских девелоперов за то, чего они не совершали, как это сейчас делают многие, а в банальных проблемах с осуществлением платежей. О чём компания и сообщила в отдельных письмах в адрес разработчиков.

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Как поясняет Valve, причина в позиции основного банка, с которым сотрудничает компания: тот стал запрашивать дополнительную информацию о банке-посреднике при осуществлении платежей в Россию, Беларусь и Украину. Чтобы выполнить требования банка, Valve потребуется собрать и предоставить необходимые сведения, на что потребуется определённое время.

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Компания просит прощения за доставленные неудобства и надеется, что решение будет найдено в скорейшие сроки.

#steam #valve
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Сейчас обсуждают

coo1erman
16:17
так это русские специалисты и рассказывают про фейки эти)
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:16
Как легко определить наZиста по авке.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:16
8%? Нифига себе. Да они все с голоду умрут там, не то что тут в рашке цены уже почти в 2 раза больше стали. По твоей логике получается 8%>100%
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:14
А тебя не смутило что трансляция на половине обрывалась? И судя по комментариям многих кто там был, их туда заставили прийти. Среди людей были учителя, ученики, и студенты. Так себе народа нагнали.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
odessa17
16:14
Северная Корея скоро покажется продвинутой страной…)))
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:13
что то это совсем не похоже на акцию. Больше похоже на нацистскую группировку. И людей чето мало.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
pavel80
16:12
Бюджетников согнали из МО и Москвы.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
Дмитрий Малинин
16:12
От этого ю-туб перестанет это делать? Или это вы лишаете свой народ просмотров каналов по интересам на ю-тубе?
Роскомнадзор назвал причину для блокировки Google и YouTube – русофобская политика сервисов
HidaN20
16:11
Ну конечно же только по этому. Совсем не потому что там много независимых ютуб каналов которые говорят правду о войне.
Роскомнадзор назвал причину для блокировки Google и YouTube – русофобская политика сервисов
ахахах
16:10
это ты ты смотри недофейки свои
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
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