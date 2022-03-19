Как будто здесь нужно было пояснение. Ну, зато официально.

Вчера днём стало известно, что Valve приостановила выплаты в Steam разработчикам из России, Беларуси и Украины. Наличие в списке третьего государства сразу позволило предположить, что дело здесь не в желании Valve «наказать» простых российских и белорусских девелоперов за то, чего они не совершали, как это сейчас делают многие, а в банальных проблемах с осуществлением платежей. О чём компания и сообщила в отдельных письмах в адрес разработчиков.

реклама

Как поясняет Valve, причина в позиции основного банка, с которым сотрудничает компания: тот стал запрашивать дополнительную информацию о банке-посреднике при осуществлении платежей в Россию, Беларусь и Украину. Чтобы выполнить требования банка, Valve потребуется собрать и предоставить необходимые сведения, на что потребуется определённое время.

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Компания просит прощения за доставленные неудобства и надеется, что решение будет найдено в скорейшие сроки.