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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Valve отключила выплаты в Steam для разработчиков из России, Беларуси и Украины
Официальных заявлений ещё не было, но письма уже рассылаются.
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Разработчики из России, Беларуси и Украины стали получать в Steam уведомления о том, что из-за «текущей обстановки» Valve не может проводить платежи с банками указанных стран. Официального объявления со стороны компании ещё не было, но инди-разработчики из Украины уже начали высказывать своё недовольство по поводу включения в «санкционный список».

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Отдельные разработчики стали предполагать, что Украина здесь оказалась по ошибке со стороны Valve, и компания не собиралась блокировать платежи всем трём странам.

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Напомним также, что на сегодняшний день Valve отключила пользователям из России и Беларуси все способы оплаты, включая банковские карты и PayPal. Желающим совершить покупку приходится пополнять внутренний кошелёк — эту лазейку пока не закрыли.

#steam #valve
2
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