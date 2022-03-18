Официальных заявлений ещё не было, но письма уже рассылаются.

Разработчики из России, Беларуси и Украины стали получать в Steam уведомления о том, что из-за «текущей обстановки» Valve не может проводить платежи с банками указанных стран. Официального объявления со стороны компании ещё не было, но инди-разработчики из Украины уже начали высказывать своё недовольство по поводу включения в «санкционный список».

реклама

Отдельные разработчики стали предполагать, что Украина здесь оказалась по ошибке со стороны Valve, и компания не собиралась блокировать платежи всем трём странам.

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Напомним также, что на сегодняшний день Valve отключила пользователям из России и Беларуси все способы оплаты, включая банковские карты и PayPal. Желающим совершить покупку приходится пополнять внутренний кошелёк — эту лазейку пока не закрыли.