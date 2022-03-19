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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы «Аллодов Онлайн» открывают четвёртый подписочный сервер на фоне взлёта популярности проекта
Естественно, этот взлёт не случаен.
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В начале месяца Activision Blizzard приостановила продажи своего контента в России, в том числе запретив игрокам продлевать подписки на World of Warcraft. Решение в высшей степени сомнительное, поскольку ни к каким результатам, кроме падения репутации компании ещё ниже, чем она и так уже рухнула на фоне скандалов, не приведёт. Тем не менее, игроки уже нашли способ «импортозаместить» World of Warcraft, массово ринувшись в «Аллоды Онлайн».

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На этой неделе представители Allods Team уже сообщали о рекордном росте популярности проекта, и вот, несколько часов назад дополнительно подтвердили это, сообщив о подготовке к запуску четвёртого подписочного сервера, которому дали красивое название «Звёздная Тропа». По словам девелоперов, приток новых игроков не уменьшается, поэтому открытых ранее серверов «Звезда Удачи» и «Приют» стало не хватать, что привело к появлению очередей на вход на все подписочные серверы.

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Стоит отметить, что до событий с World of Warcraft в «Аллодах Онлайн» на протяжении девяти лет функционировал только один подписочный сервер, полностью справлявшийся с игровой нагрузкой. Логично предположить, что за последние несколько недель аудитория отечественной MMORPG выросла как минимум вчетверо.

#allods team #аллоды онлайн
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