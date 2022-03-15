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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Популярность отечественной игры «Аллоды Онлайн» рекордно выросла на фоне отмены продаж в World of Warcraft
Речь идёт о платном сервере «Нить Судьбы».
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Популярная некогда онлайн-игра «Аллоды Онлайн» переживает сейчас новую волну популярности на фоне остановки продаж в World of Warcraft. Как оказалось, количество игроков на платном сервере «Аллодов» увеличилось так сильно, что был побит державшийся девять лет рекорд.

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Информация об установленном на платном сервере «Нить Судьбы» рекорде была обнародована на официальном сайте «Аллодов Онлайн». Там же появилась информация, что предыдущий рекорд был установлен в 2013 году.

Разработчики игры «Аллоды Онлайн» также рассказали, что среднее количество регистраций в день увеличилось в 80 раз, но в точных цифрах ничего представлено не было. С начала текущего месяца загрузка игровых миров стала близка к максимальной, из-за этого возникают очереди, которые иногда могут достигать нескольких сотен человек.

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Есть ещё один момент: с 7 марта студия Allods Team предоставляет игрокам две недели бесплатной подписки на сервер для новых аккаунтов. И не стоит забывать, что на популярность сервера «Нить Судьбы» повлияла приостановка продаж World of Warcraft в России. У игроков пропала возможность совершать покупки и продлевать подписку обычными способами ещё 5 марта.

#allods team #аллоды онлайн
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