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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Hogwarts Legacy не будет микротранзакций
Теперь здравомыслие — повод попиариться. В страшное время живём, товарищи.
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Микротранзакции, словно чума или нечто похуже, поразили практически все сферы игровой промышленности. Оно и понятно: все хотят не просто прибылей, а сверхприбылей, при этом ничего для этого особо не делая. Авторы амбициозной Hogwarts Legacy, премьера игрового процесса которой состоялась сегодня ночью, впрочем, исповедуют другой подход, а именно — никаких микротранзакций. О чём разработчики прямым текстом заявили в разделе часто задаваемых вопросов по игре.

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По словам представителей Avalanche Software, в Hogwarts Legacy нет ни внутриигровых покупок, ни микротранзакций в каком бы то ни было виде. Многие не поверили информации в разделе вопросов-ответов, поэтому сегодня её дополнительно подтвердил комьюнити-менеджер студии Чендлер Вуд.

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Напоминаем, что Hogwarts Legacy — масштабная игра-симуляция с элементами RPG, действие которой разворачивается примерно за сотню лет до событий, описанных в романах Джоан Роулинг. Релиз должен состояться в конце текущего года на всех актуальных платформах.

#hogwarts legacy #avalanche software
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