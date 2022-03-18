Выглядит симпатично и обнадёживающе.

Sony вместе с Avalanche Studios пообещали, что в ночь с 17 на 18 марта проведут специальный выпуск State of Play, главным и единственным гостем которого станет ожидаемая потенциально прекрасная игра Hogwarts Legacy. Все обещания были выполнены: состоялась долгожданная премьера игрового процесса проекта, были опубликованы первые подробности, а также озвучено «окно» релиза.

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Итак, в Hogwarts Legacy будет полноценный редактор персонажа: по замыслу девелоперов, ваш герой-ученик Хогвартса должен быть именно вашим аватаром, а не заранее обозначенным героем, на которого взвалится груз ответственности. Волшебство, как и следует ожидать, станет краеугольным камнем игрового процесса: без магии вы не только не сможете отбиваться от угроз, но и решать загадки и попадать в иными способами недоступные локации. Авторы напоминают, что действие Hogwarts Legacy разворачивается в конце XIX века, то есть, хоть Хогвартс и его залы, аудитории и коридоры будут выглядеть знакомо, но вот все персонажи, по понятным причинам, будут совершенно новыми, никак не связанными с романами Джоан Роулинг.

Заклинания будут изучаться по ходу прохождения обучения в Школе Чародейства и Волшебства: многие магические искусства можно комбинировать для получения уникальных и полезных эффектов. Будучи проектом с элементами ролевой игры, Hogwarts Legacy подразумевает развитие персонажа и получение им опыта, который будет расходоваться на обучение новым талантам. Заявлено наличие геймплейной механики крафтинга: предметы можно создавать, зачаровывать и просто усовершенствовать. В случае, если персонаж преуспеет в зельеварении, то ему откроются секреты полезных зелий, которые помогут в прохождении игры. Досконально неясно, обязательно ли герою быть всесторонне развитым волшебником, или же без местной «химии» можно будет обойтись.

Если верить разработчикам, то Hogwarts Legacy станет самой проработанной игрой во вселенной «Гарри Поттера» — той самой игрой, которую фанаты поттерианы ждали на протяжении пары десятков лет.

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И, надо сказать, дождутся: если всё пройдёт успешно, то релиз Hogwarts Legacy состоится в конце года — в так называемый праздничный сезон — на всех актуальных платформах. Обычно под праздничным сезоном подразумевается период с конца ноября и до Нового года.