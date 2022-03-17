Без малого год назад разработчики ретро-шутера Ion Fury анонсировали крупное дополнение Aftershock. Предполагалось, что его релиз состоится уже летом 2021-го, но, как вы прекрасно поняли, на дворе скоро лето 2022-го, а релиза как не было, так и нет. При полном отсутствии сведений касательно дополнения ситуация выглядит безрадостно, но представители студии-разработчика всё же соизволили спустя год выйти на связь и ввести геймеров в курс дела.
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Итак, работа над дополнением Aftershock продвигается. Непредвиденные срывы сроков работы привели к огромной задержке, однако разработчики сохраняют оптимизм, решимость и приверженность правилу не жертвовать качеством ради скорости. Дополнительное время тратится на доведение дополнения до ума.
По словам разработчиков, ожидание оправдает себя: в состав дополнения Aftershock включены тринадцать новых уровней, новое оружие, новые предметы инвентаря, а также несколько новых противников и видов боеприпасов, а также режим с «зеркалированными» уровнями и изменённым местоположением противников и предметов.