За полтора года своего присутствия в Steam ретро-шутер Ion Fury завоевал 95-процентный пользовательский рейтинг и армию поклонников среди любителей свести себе олдскулы. На фоне высоких оценок и относительно высокой востребованности разработчики проекта решили выпустить для него сюжетное дополнение. Сегодня аддон под говорящим названием Aftershock был анонсирован, а его релиз ожидается уже этим летом.

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Как обещают разработчики, Aftershock порадует новой сюжетной линией, дополнительными видами оружия, новыми видами противников, а также миссиями-погонями на ховербайке. В общем, адреналина будет достаточно.

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Ion Fury можно приобрести в Steam всего за 465 рублей. Проект также доступен на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.