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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Отчёт Unity за 2021 год: количество игр растёт, мобильный сектор доминирует
Тут никаких иллюзий.
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Компания Unity опубликовала отчёт по результатам своей деятельности за 2021 год, в рамках которого рассказала, что количество игр на данном движке выросло на 93 %, а количество разработчиков — на 31 %.

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Данные по популярности Unity были получены на основании общения с 230 тысячами разработчиков, которые создают и занимаются поддержкой игр на базе данной технологии. Доход от игр на Unity вырос на 29,9 %, а количество ежедневных игроков остаётся приблизительно таким же.

Из отчёта также становится понятно, количество гиперказуальных игр выросло на 137 %, а хардкорных — на 55 %. Причём, в случае с первыми доход от внутриигровых покупок вырос на 164 %.

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Отчёт также дал понять, что кроссплатформенные онлайн-игры и сервисы на Unity продолжают развиваться, а мобильный сегмент остаётся безоговорочным лидером. В документе указывается, что к 2027 году рынок игровой индустрии достигнет $300 миллиардов.

#unity
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