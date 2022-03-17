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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Quantic Dream сообщила о 6,5 миллионах проданных копий Detroit Become Human
На это игре потребовалось без малого четыре года.
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Если когда-нибудь в университетах появятся факультеты разработки игр, то Detroit Become Human явно включат в учебную программу в дисциплине «Интерактивное кино» как пример лучшего представителя своего жанра. Проект в самом деле замечательный, и вот, сегодня представители студии сообщили о том, что его тираж с момента релиза в мае 2018 года на PlayStation 4 и в декабре 2019 года на PC составил шесть с половиной миллионов копий.

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Результат не то чтобы впечатляющий, но вполне достойный. Каково разделение продаж по платформам, не сообщается.

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Вместе с тем в той же публикации Quantic Dreams постаралась развеять слухи о проблемах с кадрами в студии. По словам руководства, в прошлом году коллектив увеличился на 50 %. Тем самым нас стараются убедить в том, что находящейся сейчас в производстве Star Wars Eclipse ничего не угрожает. По крайней мере, фатально.

#quantic dream #detroit become human
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