В декабре французская студия Quantic Dream анонсировала амбициозный проект Star Wars Eclipse, о котором пока, к сожалению, известно слишком мало информации, чтобы всерьёз оценивать его масштаб и уровень. Некоторое время назад авторитетный инсайдер Том Хендерсон заявил, что в Quantic Dream наблюдаются проблемы с острой нехваткой квалифицированных разработчиков, из-за чего процесс производства Star Wars Eclipse если и завершится, то гораздо позже, чем студия изначально планировала: по неподтверждённым сведениям, как минимум до 2027 года.
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Информация звучит практически апокалиптично: столько лет без новых крупных игр — это слишком долго и фатально для студии, подобной Quantic Dream. Понимая, что слухи в отсутствие официальной информации вполне могут перейти в статус последней, Quantic Dream решила опровергнуть сведения Хендерсона. Сделала студия это, впрочем, весьма странным и, если по совести, совсем не действенным способом: как сообщили представители французской компании, Star Wars Eclipse не отложена, поскольку разработчики никогда не оглашали релизное окно новинки.
Иными словами, Star Wars Eclipse технически вполне могла быть отложена, но юридически этого не произошло, потому что у неё изначально не было никаких сроков релиза и, как следствие, моральных обязательств. Заявления представителей студии на данном этапе напоминают попытки хитрым способом обойти неприятные вопросы журналистов.