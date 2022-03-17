Она их предусмотрительно вообще не называла.

В декабре французская студия Quantic Dream анонсировала амбициозный проект Star Wars Eclipse, о котором пока, к сожалению, известно слишком мало информации, чтобы всерьёз оценивать его масштаб и уровень. Некоторое время назад авторитетный инсайдер Том Хендерсон заявил, что в Quantic Dream наблюдаются проблемы с острой нехваткой квалифицированных разработчиков, из-за чего процесс производства Star Wars Eclipse если и завершится, то гораздо позже, чем студия изначально планировала: по неподтверждённым сведениям, как минимум до 2027 года.

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Информация звучит практически апокалиптично: столько лет без новых крупных игр — это слишком долго и фатально для студии, подобной Quantic Dream. Понимая, что слухи в отсутствие официальной информации вполне могут перейти в статус последней, Quantic Dream решила опровергнуть сведения Хендерсона. Сделала студия это, впрочем, весьма странным и, если по совести, совсем не действенным способом: как сообщили представители французской компании, Star Wars Eclipse не отложена, поскольку разработчики никогда не оглашали релизное окно новинки.

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Иными словами, Star Wars Eclipse технически вполне могла быть отложена, но юридически этого не произошло, потому что у неё изначально не было никаких сроков релиза и, как следствие, моральных обязательств. Заявления представителей студии на данном этапе напоминают попытки хитрым способом обойти неприятные вопросы журналистов.