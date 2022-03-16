Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы The Dark Pictures подтвердили работу над хоррором The Quarry и представят его уже завтра
По всей видимости, будет что-то интересное.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Около месяца назад на сайте европейского ведомства по интеллектуальной собственности была обнаружена зарегистрированная студией Supermassive Games торговая марка The Quarry, принадлежность которой в каталоге чётко определяла её как игровое ПО. Что ж, сегодня студия официально подтвердила существование данного проекта и пообещала, что его презентация состоится уже завтра в 19:00 по московскому времени, а релиз — летом.

реклама

Насколько полноценным будет анонс, пока сказать сложно, но, учитывая, что до лета формально осталось всего несколько месяцев, хотелось бы верить, что разработчики опубликуют хотя бы самые базовые подробности вроде сеттинга, сюжета и действующих лиц.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

В настоящее время Supermassive Games трудится в поте лица: помимо The Quarry студия готовит продолжение цикла The Dark Pictures, а также, если верить слухам и утечкам, задействована в подготовке ремейка Until Dawn.

#supermassive games #the quarry
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Until Dawn может получить ремейк для консолей текущего поколения
Авторы The Dark Pictures трудятся над новым проектом под кодовым названием The Quarry
Серия The Dark Pictures получит ещё пять проектов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
7
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
45
Битва трёх смартфонов на основе Qualcomm Snapdragon 801/S4 Pro и MediaTek MT6752
5
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
9
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
1
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
19:39
знаком .. ты короче один их этих так и знал все выводил вас на свет .. https://lenta.ru/news/2022/03/16/denisultanovv/
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
★★★Evgenii™★★★
19:38
Сегодня в 18:15 Прощайте, импортные стиральные машины: Евросоюз запретил ввоз в РФ бытовой техники дороже 300 евро. https://www.ferra.ru/news/techlife/proshaite-importnye-stiralnye-mashiny-evrosoyuz-z...
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Виталий Shokerxxx
19:36
кто чем прикроет?
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Тилька Шмидт
19:34
А ЕС будет дровами будут отапливаться зимой и с помощью дров добывать электричество для промышленности? И на гужевой транспорт пересядут то же? Вы товарищ кажется не в курсе насколько ЕС и США зависят...
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Ivan Gavrilishin
19:34
Express VPN уже давно типа заблокирован. Но это не мешает почему то ему работать. Странно почему. Самый лучший впн.
В России заблокировано уже около двадцати популярных VPN-сервисов
Виталий Shokerxxx
19:34
типо я должен смотреть как обсираются хохлы и игнорить.. а вот фиг тебе укробот..
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Виталий Shokerxxx
19:33
переиграл в метро? какое ямантау это миф.
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Ecowar
19:32
16е где дефолт?
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Собаки на Zen'е
19:30
Как только возьмём Киевси, тогда всё будет как раньше. Сейчас просто происходит слив Украины руками РФ. Впереди светлое будущее, но без Украины и хохлов на этой земле. И хохлятский нацизм тут вообще н...
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
NLAW
19:30
Сыкуны прячутся в бункере яматау ;)
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем