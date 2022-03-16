Около месяца назад на сайте европейского ведомства по интеллектуальной собственности была обнаружена зарегистрированная студией Supermassive Games торговая марка The Quarry, принадлежность которой в каталоге чётко определяла её как игровое ПО. Что ж, сегодня студия официально подтвердила существование данного проекта и пообещала, что его презентация состоится уже завтра в 19:00 по московскому времени, а релиз — летом.
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Насколько полноценным будет анонс, пока сказать сложно, но, учитывая, что до лета формально осталось всего несколько месяцев, хотелось бы верить, что разработчики опубликуют хотя бы самые базовые подробности вроде сеттинга, сюжета и действующих лиц.
В настоящее время Supermassive Games трудится в поте лица: помимо The Quarry студия готовит продолжение цикла The Dark Pictures, а также, если верить слухам и утечкам, задействована в подготовке ремейка Until Dawn.