Но это не точно.

Официальные сайты различных занимающихся регистрацией торговых знаков ведомств продолжают становиться источниками информации о долгосрочных планах тех или иных компаний. Сегодня, например, журналисты наткнулись на сайт европейского ведомства по интеллектуальной собственности, где нашли торговую марку The Quarry, зарегистрированную студией Supermassive Games.

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Торговая марка относится к классу компьютерного программирования, игрового ПО и развлекательных услуг, так что ошибка здесь крайне маловероятна. Что же скрывается за названием The Quarry, пока можно только догадываться. Издание Video Games Chronicle, ссылаясь на свои источники, утверждает, что проект выпустят уже в этом году.

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Таким образом, если все сведения верны, то Supermassive Games сейчас по горло завалена работой: трудится над продолжением цикла The Dark Pictures, готовит что-то под названием Thr Quarry, а также, по слухам, готовит ремейк Until Dawn.