Это если перевести на человеческий календарь 2024 и 2025 финансовые годы.

Некоторое время назад Rockstar Games официально подтвердила, что работает над новой частью культовой серии Grand Theft Auto. Никаких подробностей компания не предоставила, поэтому логично будет предположить, что производство проекта находится на ранних, если вовсе не на зачаточных стадиях. Примерно такого же мнения придерживаются и аналитики, вооружившиеся поданной в Комиссию по ценным бумагам США документацию компании Take-Two Interactive.

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Согласно этой документации, Take-Two Interactive рассчитывает, что её годовая выручка в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 — 31 марта 2025 года) вырастет до $5,205 млрд, а в 2025 финансовом году (1 апреля 2025 — 31 марта 2026 года) — до $5,539 млрд. Для сравнения, в наступающем финансовом году выручка компании, по прогнозам её аналитиков, составит $3,893 млрд.

Очевидно, что столь крупный скачок может быть вызван только релизом какого-то крупного и очень ожидаемого проекта. На роль которого, как считают аналитики, годится только условная Grand Theft Auto VI.

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Формально новая часть знаменитой серии ещё не анонсирована, но ходят слухи, что это случится уже в конце текущего года.