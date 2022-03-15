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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«М.Видео» постарается сохранить предзаказы S.T.A.L.K.E.R. 2 в России, но ничего не обещает
GSC Game World отменила все продажи игры, релиз которой в целом под огромным вопросом.
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Несколько часов назад студия GSC Game World объявила о том, что прекращает в России все виды предварительных заказов на S.T.A.L.K.E.R. 2. По-человечески разработчиков понять, пожалуй, можно, но с экономической точки зрения отказ от главного рынка продаж своей продукции выглядит как суицид. Все дальнейшие предзаказы игры в любой форме отменены, а если вы оформляли предзаказ на физическое издание, то девелоперы советуют обратиться к конкретному продавцу и запросить возврат средств.

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Одним из таких продавцов является сеть «М.Видео», которая принимала предварительные заказы на семь различных изданий S.T.A.L.K.E.R. 2 для компьютеров и консолей Xbox. Пару часов назад компания опубликовала сообщение, в котором объявила о намерениях «обсудить с поставщиком сложившуюся ситуацию и сохранить предварительные заказы». Впрочем, в «М.Видео» не чудотворцы, поэтому заранее уточняют, что конкретно от них в этой ситуации мало что зависит. Тем не менее, обещают держать геймеров в курсе событий.

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Предположительно, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 8 декабря этого года, однако ввиду известных событий разработка игры перестала быть для GSC Game World приоритетом, поэтому не факт, что проект вообще увидит свет в обозримой перспективе. Если вообще его увидит.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2
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