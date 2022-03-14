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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Прохождение Ghostwire Tokyo займёт от 15 до 40 часов
Нижняя граница — только сюжет. Верхняя — со всем вторичным контентом.
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Меньше двух недель остаётся до выхода экшена Ghostwire Tokyo от создателей The Evil Within, и естественно, что чем ближе к релизу, тем активнее разработчики начинают направо и налево раздавать интервью. В рамках недавней беседы с изданием WCCFTech представители студии Tango Gameworks, помимо всего прочего, затронули тему продолжительности своего проекта.

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Выяснилось, что игра довольно крупная и продолжительная. Так, чтобы завершить сюжетную линию, вам потребуется потратить на это примерно пятнадцать часов своей жизни. Если же вы не любите оставлять дело на полпути, то полное прохождение Ghostwire Tokyo — со всеми вторичными заданиями — займёт у вас уже порядка 30—40 часов в зависимости от стиля.

Стоит отметить, что продолжительность одиночных игр последнее время стала одним из основных критериев при их выборе. Дело в том, что при тотальном засилье «мультиплеера», тем более условно-бесплатного, разработчикам «синглплеера» очень трудно оправдать чрезмерно высокую стоимость своих продуктов. Вот в дело и идут десятки/сотни часов контента.

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Релиз Ghostwire Tokyo состоится 25 марта на PC и PlayStation 5.

#tango gameworks #ghostwire tokyo
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