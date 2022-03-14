Несколько дней назад Blizzard начала принимать заявки на участие в закрытом бета-тестировании Overwatch 2. Когда оно начнётся и сколь значительное число участников вообще смогут поучаствовать в его первых этапах, неясно, однако сопутствующая информация уже потихоньку поступает. Так, на официальном сайте техподдержки Blizzard появилась таблица с системными требованиями бета-версии сиквела популярного геройского шутера компании.
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Если коротко, то даже средненького компьютера родом из беззаботного 2016 года будет вполне достаточно, чтобы соответствовать неким «усреднённым» требованиям. В целом же системные требования выглядят так; минимальные:
- процессор: Intel Core i3 или AMD Phenom X3 8650;
- 6 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 600 Series или AMD Radeon HD 7000 Series;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 7/8/10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i7 или AMD Ryzen 5 (без уточнений);
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD R9 380;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 7/8/10.
Напомним, что в Overwatch 2 игроков ждёт полноценный масштабный PvE-режим, а сетевой режим переживёт масштабные изменения, в том числе смену формата боя с «6 на 6» на «5 на 5», новые карты во всех игровых режимах, а также дополнительный режим «Натиск». Многих героев ждут преобразования с целью их лучшего соответствия изменившимся условиям.