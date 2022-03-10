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Blizzard так редко сообщает о ходе работы над Overwatch 2, что мы, признаться, уже подзабыли, что сиквел данного геройского боевика вообще находится в производстве. Тем не менее, процесс идёт, и, похоже, уже приближается к финальной стадии: сегодня геймдиректор проекта Аарон Келлер сообщил, что в конце апреля пройдёт закрытое бета-тестирование сетевого режима.

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В рамках бета-тестирования игрокам позволят опробовать обновлённые сражения в формате «5 на 5», пострелять за нового героя — Соджорн —, побегать на четырёх новых картах, а также опробовать новый режим «Натиск». Вместе с тем игроков ждёт новая система меток и полные переработки четырёх героев: Ориса, Кулак Смерти, Бастион и Сомбра.

При желании уже можно подать заявку на участие.

По словам Келлера, Blizzard меняет подход к производству Overwatch 2: компания будет регулярно выходить на связь, рассказывать о своих идеях, изменениях и объяснять их причины. Blizzard хочет создавать Overwatch 2 в диалоге с игроками, дабы на выходе получился первоклассный продукт. Вспоминая, во что в отсутствие диалога с игроками превратился первый Overwatch, мы не можем не поддержать это начинание Blizzard.

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Отметим, что сетевой режим Overwatch 2 должен стать контентной «надстройкой» для первого Overwatch. Платным контентом выступит PvE-режим. О сроках релиза новинки говорить пока преждевременно.