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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы The Elder Scrolls Online рассказали, какой новый контент ожидает игру в этом году
Первая контентная добавка уже доступна.
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В январе Bethesda Softworks совместно с ZeniMax Online объявили о начале нового сезона контентной поддержки The Elder Scrolls Online под названием «Бретонское наследие». Как и в предыдущие годы, в рамках нового сезона игра будет постепенно пополняться новым контентом, включая новую игровую главу. И вот, сегодня разработчики опубликовали так называемую дорожную карту — план грядущих обновлений.

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Согласно плану, первая контентная добавка появилась на PC и Stadia уже сегодня, 14 марта. Набор контента называется Ascending Tide и включает в себя два новых подземелья, восемь новых наборов предметов, новые коллекционные предметы, элементы декора своего жилища, новые титулы и достижения. Вскоре выйдет обновление Update 33, в котором игроков ждёт новый косметический контент, новых «маунтов» и прочую мелочёвку.

Лето традиционно станет для The Elder Scrolls Online сезоном больших контентных добавок. 6 июня состоится релиз главы High Isle, которая добавит в игру новую зону, а также сюжетно расширить игру примерно на тридцать часов, рассказав о древней родине бретонцев и о обществе благородных рыцарей. Появятся новые компаньоны, новые глобальные события, дополнительная карточная игра, а также различная «косметика».

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В подробности осеннего и зимнего обновлений разработчики пока не вдаются. Известно лишь, что в их рамках нас ждёт как минимум одно новое подземелье, а также новая сюжетная линия.

#bethesda softworks #the elder scrolls online #zenimax online
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