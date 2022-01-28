На протяжении вот уже нескольких лет The Elder Scrolls Online снабжается новым контентом в виде растянутых на год сезонов, у каждого из которых своя собственная тематика и новая добавляемая в игровой мир область. В этом году приключения в игре пройдут под вывеской High Isle («Высокий остров») вместе с приключением «Бретонское наследие». Сопутствующий видеоролик, посвящённый новому приключению, прилагается.
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Как и положено, приключение будет разбито на несколько крупных контентных добавок. 14 марта выпустят дополнение «Растущая волна», 6 июня — главу «Высокий остров», а в третьем и четвёртом кварталах — пока неанонсированные дополнения.
Глава «Высокий остров» станет самой крупной порцией контента для The Elder Scrolls Online в этом году. Рассчитанная примерно на тридцать часов, данная глава расскажет о древней родине расы бретонцев и познакомит нас с обществом благородных рыцарей.
В целом в «Высоком острове» игроков ждут две новых области (Высокий остров и Аменос), полноценная сюжетная линия, в которой найдётся место политическим интригам и вопросам чести, внутригровая ККИ «Легенды о наградах», новое испытание для двенадцати игроков, две новых спутницы, новые события (разломы), а также новые подземелья, логова, боссы и так далее.