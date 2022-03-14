Ранее компания разрешила это делать в отношении президентов России и Беларуси.

Вице-президент Meta Ник Клегг рассказал о введении запрета на пожелания смерти президентов разных стран. Соответствующая информация была опубликована в специальном письме к сотрудникам — так сообщают журналисты издания Reuters.

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Источник изображения: Getty Images/Chip Somodevilla

Топ-менеджер отдельно подчеркнул, что разрешение использовать «гневный язык» в отношении российских военных «не должно трактоваться как насилие в отношении россиян в целом». В самой Meta дали понять, что менять решения им приходится из-за того, что и ситуация постоянно меняется.

«Мета выступает против русофобии. Мы не потерпим призывов к геноциду, этническим чисткам или любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении россиян на нашей платформе» — заявил Ник Клегг.

Напомним, 11 марта команды поддержки Facebook и Instagram разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных. Отдельно выделялось разрешение желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Почти сразу (на следующий день, 12 марта) Meta дала понять, что «русофобии не потерпит», а обновлённая политика компании распространяется только в отношении Украины. Компания тогда отметила, что украинцы вправе выражать свои мысли в качестве самозащиты в условиях разворачивающихся в их стране боевых действий.

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А теперь вот выяснилось, что и желать смерти президентам стран нельзя на Facebook и Instagram. Зачем было устраивать этот фарс и позориться — решительно непонятно любому здравомыслящему человеку. Напомним, генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта. Доступ к Facebook был ограничен чуть раньше.