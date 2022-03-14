Разница большая, но не столь существенная, как может показаться.

На днях студия EA Motive провела прямую трансляцию, посвящённую процессу разработки ремейка Dead Space. В рамках этой трансляции разработчики не только рассказали о работе со звуком и сообщили, что проект, по плану, увидит свет в начале следующего года, но и продемонстрировали несколько минут игрового процесса.

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Естественно, данная публикация стимулировала широко известного в узких кругах энтузиаста Cycu1 подготовить специальный видеоролик, наглядно демонстрирующий улучшения в графике ремейка. На видео отчётливо видно современную систему освещения, более совершенные визуальные эффекты и многое другое. А учитывая, что именно освещение в первую очередь влияет на восприятие игровой графики, работу EA Motive можно назвать внушительной впечатляющей.

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Игра создаётся для PC и современных консолей. Насколько данное ограничение оправдано, трудно сказать. Как бы то ни было, разработчики пообещали почаще выходить на связь: в мае нам расскажут про арт-дизайн ремейка.