Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст сравнил графику ремейка Dead Space с оригинальной игрой
Разница большая, но не столь существенная, как может показаться.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

На днях студия EA Motive провела прямую трансляцию, посвящённую процессу разработки ремейка Dead Space. В рамках этой трансляции разработчики не только рассказали о работе со звуком и сообщили, что проект, по плану, увидит свет в начале следующего года, но и продемонстрировали несколько минут игрового процесса.

реклама

Естественно, данная публикация стимулировала широко известного в узких кругах энтузиаста Cycu1 подготовить специальный видеоролик, наглядно демонстрирующий улучшения в графике ремейка. На видео отчётливо видно современную систему освещения, более совершенные визуальные эффекты и многое другое. А учитывая, что именно освещение в первую очередь влияет на восприятие игровой графики, работу EA Motive можно назвать внушительной впечатляющей.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Игра создаётся для PC и современных консолей. Насколько данное ограничение оправдано, трудно сказать. Как бы то ни было, разработчики пообещали почаще выходить на связь: в мае нам расскажут про арт-дизайн ремейка.

#electronic arts #ea motive #dead space
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Две минуты геймплея ремейка Dead Space, релиз — в начале 2023 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
34
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть вторая
1
Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
3

Сейчас обсуждают

Совка развал
13:09
Россия объявила технический дефолт? Кремль заявил, что будет выплачивать госдолг в российских рублях. «В сущности, это уже является дефолтом. Невыполнение платежей в той валюте, в которой он должны ...
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
Олег
13:09
это нормально
Илон Маск: Tesla и SpaceX в последнее время испытывают мощное инфляционное давление
mistergrim
13:08
Диды по приметам на год вперёд предсказывали!
Россия может остаться без точных прогнозов погоды
Is Kopatych
13:07
Как всегда, кацапские ХАХеры взломали и сруться, а потом пляк-пляк, отсасывают и слились. Монголы из залупы
Российские хакеры взломали сайт GSC Game World и выложили новость об отмене выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
KashtanPalash
13:06
GTC 2020 ? Которая 2 года как прошла?
Основатель NVIDIA разыграет в марте восемь видеокарт GeForce RTX 3090
x.7
13:05
А он был точный? Если на день смогут предсказать будут осадки или нет, то уже хорошо
Россия может остаться без точных прогнозов погоды
Лена Власова
13:04
Очень вкусная курица кстати была
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
Is Kopatych
13:03
Вина и России, что она вмешалась туда. Испортила репутацию, теперь 100+ стран негативно относятся. Путин молодец!
Российские хакеры взломали сайт GSC Game World и выложили новость об отмене выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
Лена Власова
13:02
Родину давно украли))))
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
Совка развал
13:01
https://www.youtube.com/watch?v=MoFYXKgr8Bo
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем