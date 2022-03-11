Неужели инсайдер оказался прав?

Вчера вечером инсайдер и по совместительству журналист издания VentureBeat Джефф Грабб сообщил, что анонсированный летом прошлого года ремейк хоррора Dead Space поступит в продажу примерно в начале следующего года. Сегодня Electronic Arts вместе с отвечающей за ремейк студией EA Motive сообщили, что проект действительно выйдет в начала 2023-го.

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Данная информация прозвучала в рамках прямой трансляции, в основном посвящённой работе со звуком в обновлённой версии Dead Space. Разработчики понимают, что звуковое сопровождение — один из важнейших элементов любого хоррора, поэтому в ремейке Dead Space данной составляющей будет уделено огромное внимание. Звук будет динамически меняться в зависимости от окружающей обстановки, а все локации будут созданы с учётом обновлённого звукового сопровождения.

Вместе с тем сегодня авторы показали 2,5-минутный отрывок с демонстрацией игрового процесса новинки. Можно оценить современную графику и обновлённый звук. В мае ожидайте следующую трансляцию, на которой затронут тему арт-дизайна.