По крайней мере, в первоначальном виде.

Если вы пристально следите за игровой индустрией, то знаете, что формально System Shock 3 была анонсирована ещё в конце кажущегося сейчас таким далёким и беззаботным 2015 года. Спустя пару месяцев к процессу присоединился автор оригинальной System Shock Уоррен Спектор, однако затем началась череда печальных известий.

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Сначала владеющая правами на System Shock 3 компания Starbreeze начала стремительно терпеть бедствие, затем студии OtherSide удалось эти права выкупить, и вроде бы всё пошло неплохо, пока весной 2019 года студия не начала искать нового издателя, оказавшись в процессе этих поисков в крайне затруднительном экономическом положении. В итоге в 2020 году на помощь OtherSide пришёл китайский гигант Tencent, который согласился выступить в качестве издателя третьей части серии.

С тех пор тишина, а инсайдеры продолжили говорить о тяжёлой ситуации в студии-разработчике. И вот, как передаёт издание Video Games Chronicle, Уоррен Спектор намекнул на то, что первоначальная версия System Shock 3 осталась в прошлом, в небытие. Прямым текстом разработчик не стал объяснять, что произошло, но, по всей видимости, Tencent «продавила» своё видение игры, с которым Спектор, очевидно, не согласен.

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Вероятно, разработку передали другой студии; в пользу этой версии гласит тот факт, что в начале марта OtherSide сообщила о том, что вместе с Уорреном Спектором трудится над новой игрой в жанре «иммёрсив сима» с крупным игровым миром и упором на повествование.