Компания OtherSide Entertainment в данный момент занимается разработкой System Shock 3 — по крайней мере, так она заявляет. Параллельно с этим идёт работа ещё над одним проектом, информация о котором начала просачиваться только сейчас.
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Итак, разработкой следующей игры от OtherSide руководит легендарный Уоррен Спектор, геймдизайнер оригинальных Deus Ex и System Shock. Кажется, речь вновь идёт о проекте жанра immersive sim. Там также будет «захватывающее повествование» и большой мир, на который игроки смогут повлиять.
Никаких других подробностей о новой игре Уоррена Спектора не представлено. Разработка находится на очень ранней стадии, поэтому скриншотов тоже нет. Зато имеется первый концепт-арт — он тут, где-то неподалёку.