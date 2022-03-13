Некоторое время назад Rockstar официально подтвердила, что работает над новой игрой серии Grand Theft Auto. С того самого дня анонс и релиз новинки стал вопросом времени. Насколько долгого времени, впрочем, большой вопрос, ответ на который попытался дать инсайдер и по совместительству журналист Крис Клиппель.
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По сведениям Клиппеля, Rockstar не просто так формально подтвердила факт работы над новой Grand Theft Auto: процесс производства игры перешёл в активную фазу, и, как следствие, полноценная презентация новинки может состояться уже в конце текущего года. Релиз при этом, как поясняет инсайдер, состоится не раньше, чем через год после официальной презентации, то есть, в конце 2024-го.
Безусловно, верить инсайдеру на слово не стоит, но современная игровая индустрия устроена таким образом, что постоянные утечки стали её неотъемлемой частью. И подавляющее большинство этих утечек впоследствии оказываются правдой.