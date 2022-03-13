Релиз, однако, не раньше конца 2024-го.

Некоторое время назад Rockstar официально подтвердила, что работает над новой игрой серии Grand Theft Auto. С того самого дня анонс и релиз новинки стал вопросом времени. Насколько долгого времени, впрочем, большой вопрос, ответ на который попытался дать инсайдер и по совместительству журналист Крис Клиппель.

реклама

По сведениям Клиппеля, Rockstar не просто так формально подтвердила факт работы над новой Grand Theft Auto: процесс производства игры перешёл в активную фазу, и, как следствие, полноценная презентация новинки может состояться уже в конце текущего года. Релиз при этом, как поясняет инсайдер, состоится не раньше, чем через год после официальной презентации, то есть, в конце 2024-го.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Безусловно, верить инсайдеру на слово не стоит, но современная игровая индустрия устроена таким образом, что постоянные утечки стали её неотъемлемой частью. И подавляющее большинство этих утечек впоследствии оказываются правдой.