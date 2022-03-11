Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
7К-гейминг пришёл: «М.Видео» сообщила о значительном повышении цен на игры
Это было ожидаемо.
анонсы и реклама
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-112 000р на топовый смарт Samsung
-23000р на RTX 3060
Ryzen 3990x - 891 000р
-120 000р на RTX 3090 MSI
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X

То, что вслед за падением рубля начнут возрастать цены на весь импорт, в том числе и на игры, было очевидно всем. Сегодня сеть магазинов «М.Видео» развеяла ещё теплящиеся у кого-то надежды, сообщив о резком повышении цен. В отдельных случаях рост цены оказался почти двукратным.

реклама

Представители компании даже привели несколько примеров того, какими отныне будут цены, причём, на отнюдь не самые ожидаемые и крупные релизы:

  • Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin от 6199 рублей;
  • Ghostwire: Tokyo от 7499 рублей;
  • LEGO Звездные Войны: Скайуокер. Сага от 5199 рублей;
  • Forspoken от 7499 рублей.
анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Вчера, напомним, «М.Видео» решила отказаться принимать предварительные заказы на многие игры, поскольку у руководства компании нет уверенности в том, что она сможет предоставить игрокам к ним доступ.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Причины, по которым я купил GeForce RTX 3060, а не более дешевую и мощную Radeon RX 6600 XT
48
Бесплатная лицензия Windows 11 на первой весенней распродаже со скидками до 90%
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
13
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
14
Стоунхендж может представлять собой гигантский солнечный календарь, корни которого уходят в Древний Египет
13

Сейчас обсуждают

dr_Pravdomatkin
17:38
После таких финтов ушами ни один инвестор, ни один производитель, ни одна сеть не зайдет на территорию паРашки, инвестиционный рейтинг будет -10000000 Так что про технологии забывайте понемногу как и ...
Правительство запретило вывоз электроники из РФ – процессоры Intel и AMD останутся в России
Виталий Shokerxxx
17:37
больше 6 лет батрачил на нефтегазовую компанию.. а ты явно даже в этом не шаришь кто то где то пукнул и все повторяют как мантру колониальную ..и даже сжечь проще чем продавать за бесценок тем более в...
Европа назвала сроки отказа от российского газа и нефти, но не будет вводить новые санкции
Иван Петров
17:36
прелестно...
Разработчики антивирусов Avast и Norton приостановили продажи в России и Беларуси
Roman2022
17:32
Ниче. Скоро народные умельцы состряпают свой путимон.
Авторы Pokemon Go закрывают доступ к своей игре в России и Беларуси
stachik
17:32
избавился от неё, и купил на рубли то что нужно и еще не подорожало ( и поддержал как говорится мебельную фабрику) и деньга осталась внутри страны
В России резко вырос спрос на криптовалюты - Коммерсант
Profit
17:27
"@Crash", поскочи - отпустит
Новые процессоры AMD начали появляться на европейских торговых площадках
puding
17:26
Невозможная троица (также трилемма международных финансов) — гипотеза в международной экономике, что невозможно одновременно достичь: Фиксированного обменного курса Свободного движения капитала Незав...
Правительство запретило вывоз электроники из РФ – процессоры Intel и AMD останутся в России
Manager
17:26
МО РФ потери в людях больше не афиширует по вполне определённым причинам. Понятно, что они есть и счёт, вероятно, уже идёт на тысячи. Но в силу тотального превосходства в воздухе потери противополо...
Спикер Госдумы РФ предложил переименовать McDonald's в закусочную «У дяди «Вани» и снизить цены
Crash
17:26
расияны, спасайте свою ср@ky! Дефолт уже близко!
Новые процессоры AMD начали появляться на европейских торговых площадках
Roman Troynyak
17:26
Смотри упоротый: https://www.youtube.com/watch?v=W7UpswG_WrE Так кто нацист, фашист или как? Видишь, чем ваша доблестная армия занимается? Это сейчас массовое явление от русских ВКС в украинском небе....
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем