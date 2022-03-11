Это было ожидаемо.

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

То, что вслед за падением рубля начнут возрастать цены на весь импорт, в том числе и на игры, было очевидно всем. Сегодня сеть магазинов «М.Видео» развеяла ещё теплящиеся у кого-то надежды, сообщив о резком повышении цен. В отдельных случаях рост цены оказался почти двукратным.

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Представители компании даже привели несколько примеров того, какими отныне будут цены, причём, на отнюдь не самые ожидаемые и крупные релизы:

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin от 6199 рублей;

Ghostwire: Tokyo от 7499 рублей;

LEGO Звездные Войны: Скайуокер. Сага от 5199 рублей;

Forspoken от 7499 рублей.

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Вчера, напомним, «М.Видео» решила отказаться принимать предварительные заказы на многие игры, поскольку у руководства компании нет уверенности в том, что она сможет предоставить игрокам к ним доступ.