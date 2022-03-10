Причины понятны.

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Core i3 со скидкой в Ситилинке

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Компания «М.Видео» сообщила у себя в группе «ВКонтакте», что в скором времени закроет предзаказы на почти все игры. Мотивация очень простая: собирать деньги за игры без гарантии доставить их покупателям в нынешних условиях смысла попросту нет.

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Для большей убедительности представители компании дали пояснения по всем крупным проектам:

Gran Turismo 7 – информации о поступлении нет. Как только она появится, команда поддержки напишет отдельное сообщение.

Triangle Strategy – некоторое количество копий компания получит в скором времени. Будут обычные и коллекционные издания. О старте продаж оповестят дополнительно.

WWE 2K22 – пока «не теряем надежду получить игру», но точной информации нет.

Релиз Disco Elysium: The Final Cut для Nintendo Switch в России не состоится.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin — игра ожидается в срок, если не будет каких-то обновлений.

Ghostwire: Tokyo — ожидается в срок, если не будет каких-то обновлений.

Saint's Row: Издание первого дня и Notorious Edition — пока рано судить о судьбе данного релиза, «М.Видео» надеется на лучшее.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля – пока информации нет. Официально, разработка игры приостановлена, а будет ли она продаваться в России — неизвестно.

Коллекционное издание Horizon II: Запретный запад также по-прежнему ожидается, пока оно не поступало. Сроков пока нет.

По Tiny Tina's Wonderlands и LEGO Звездные Войны: Скайуокер. Сага напишут ближе к релизу.

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Напомним также, что ранее «М.Видео» и другие ведущие ритейлеры подняли цену на физическое издание Elden Ring до 5999 рублей.