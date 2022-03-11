Но процесс, по всей видимости, на зачаточных стадиях.

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Ни для кого не секрет, что в мобильный гейминг постоянно набирает обороты, и особенно это касается азиатского региона, в который стремятся попасть все без исключения разработчики игр. В сегменте королевских битв ситуация аналогичная, и вот, сегодня Activision официально подтвердила, что действительно трудится над мобильной версией Call of Duty Warzone.

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В подробности издательство пока не вдаётся, но отмечает, что мобильная версия её популярной королевской битвы будет соответствовать всем стандартам AAA-проектов. Будет ли Call of Duty Warzone Mobile с точки зрения игрового процесса полностью повторять свою «старшую сестру» с поправкой на управление, неясно. Известно одно: Activision делает на данный проект большую ставку и считает его производство «амбициозной миссией».

Отметим, что главный конкурент Call of Duty Warzone в лице Apex Legends уже практически завершил производство мобильной версии своего проекта: на днях в десяти государствах состоялся его «мягкий запуск».

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Судя по тексту и списку необходимых специалистов на официальном сайте Call of Duty, разработка мобильной Warzone находится чуть ли не на стадии зародыша. Есть ли у Activision время, или же всю аудиторию захватит Apex Legends Mobile, вопрос отнюдь не праздный.