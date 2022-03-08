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«Мягкий» запуск Apex Legends Mobile должен был состояться ещё в прошлый вторник, но чуть ли не в самый последний момент разработчики, прикрывшись «событиями в мире», отложили мероприятие на неделю. Семь дней прошли, и вот, первые десять государств получили доступ к мобильной версии популярнейшей королевской битвы.

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Согласно пресс-релизу, Apex Legends Mobile стала доступна в Аргентине, Колумбии, Мексике, Перу, Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Сингапуре, Австралии и в Новой Зеландии. Под термином «мягкий запуск» обычно подразумевается ограниченный релиз, дабы проверить работоспособность игры в условиях масштабной нагрузки на серверы и прочие системы. Применяется данная практика пока исключительно в мобильном сегменте, хотя очевидно, что и играм для PC и консолей, глядя на их стремительно падающее качество в последние годы, она бы не повредила.

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В текущей версии Apex Legends Mobile игрокам доступно поле боя «Край света», пять игровых режимов, включая рейтинговую королевскую битву, восемь «легенд» (персонажей), внутриигровой магазин, а также боевой пропуск.