Sony, как и обещала, провела свою трансляцию State of Play. По большей части в её рамках были продемонстрированы проекты на большого ценителя, поэтому мы затронем лишь несколько наиболее глобально интересных материалов. Итак, в экшене Returnal про петлю времени совсем скоро появится кооперативный режим прохождения.
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Запуск кооператива состоится 22 марта вместе с обновлением 3.0 с подзаголовком Ascension («Вознесение»). Таким образом, отныне переменчивый Атропос можно будет исследовать с другом. Сопутствующий видеоролик прилагается.
Впрочем, для России данное предложение неактуально на неопределённый срок. Почему — вот здесь.