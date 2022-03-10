Компания Sony приняла решение приостановить поставки игр и устройств в Россию. Данное решение также распространяется на цифровой магазин PlayStation Store, который уже перестал работать у отдельных пользователей.
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Информация о том, что Sony Interactive Entertainment приостанавливает все поставки в Россию, появилась несколько часов назад. Представители компании в отдельном сообщении дали понять, что работа PlayStation Store в России приостанавливается на неопределённый срок. Также в PSN появилось сообщение, что все операции приостановлены.
Что до пользователей консоли PlayStation 5, то у некоторых из них при входе в PS Store при входе на страницу с играми отображается серый экран.
Наконец, Sony Group дала понять, что пожертвует два миллиона долларов управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и благотворительной организации Save the Children.