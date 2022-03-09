Несколько дней назад в базе данных Steam появилась тестовая версия супергеройского боевика Gotham Knights. Опытные геймеры сразу предположили, что это означает скорый важный анонс касательно судьбы проекта, и вот, опыт оправдался: буквально только что WB Games Montreal объявила о том, что её новый проект поступит в продажу 25 октября этого года на всех актуальных платформах.
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Напомним, что в Gotham Knights мы будем играть квартетом соратников Бэтмена, а именно: Красным колпаком, Робином, Бэтгёрл и Найтвингом, и противостоять организации «Суд сов».
Играть можно будет как в одиночку, так и в кооперативе на двоих. Героев из перечисленной четвёрки при этом, естественно, нужно будет выбирать. А учитывая, что у персонажей свои уникальные способности, то на конкретные задания нужно будет с собой брать тех, кто лучше всего с ними справится.